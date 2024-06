Guilherme Estrella marcou em seu primeiro jogo como profissional - Leandro Amorim / Vasco

Guilherme Estrella marcou em seu primeiro jogo como profissionalLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/06/2024 23:32

Rio - O Vasco voltou a respirar aliviado no Brasileirão. O Cruz-Maltino goleou o São Paulo por 4 a 1, de virada, neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada, e deixou a zona de rebaixamento. O Gigante da Colina não começou bem, saiu atrás no placar com gol de André Silva, mas mudou de atitude e virou com gols de Alan Franco (contra), Guilherme Estrella, Leandrinho e David.

fotogaleria

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 10 pontos, encerrando uma sequência de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, cai para oitavo, com 15. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.

Vasco vira com brilho da garotada

Em meio ao protesto de "público zero" e a impaciência da torcida, o Vasco não começou bem. Com menos de um minuto, era possível ouvir vaias dos poucos torcedores presentes em São Januário. O São Paulo começou melhor e abriu o placar logo aos dez minutos, com um cabeceio indefensável de André Silva, no ângulo de Léo Jardim.

O São Paulo foi superior nos primeiros 30 minutos, mas o Vasco conseguiu equilibrar as ações e cresceu na partida. Na reta final do primeiro tempo, o Cruz-Maltino era melhor e chegou ao empate após boa jogada individual de Adson, que terminou em gol contra de Alan Franco. A individualidade fez a diferença, e o jovem Guilherme Estrella fez fila antes de virar o jogo.

O panorama foi diferente na etapa final. O Vasco começou melhor, mas não conseguiu aproveitar o momento para criar chances claras. O São Paulo encontrava dificuldades para jogar e deixava espaços. O Cruz-Maltino, por sua vez, aproveitou. Leandrinho, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque após contra-ataque mortal. Já nos acréscimos, David fez um gol de placa para transformar a vitória em goleada.

Vasco 4 x 1 São Paulo

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 22/06/2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Maicon e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho e Guilherme Estrella (JP Galvão); Adson (Rossi), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius (Ferreira), Diego Costa, Alan Franco e Patryck (Wellington); Luiz Gustavo, Galoppo (Juan), Rodrigo Nestor (Michael Araújo) e Lucas Moura; André Silva e Calleri (Wellington Rato). Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Gols: André Silva, aos 10' do 1ºT (0-1); Alan Franco (contra), aos 32' do 1ºT (1-1); Guilherme Estrella, aos 47' do 1ºT (2-1); Leandrinho, aos 35' do 2ºT (3-1); David, aos 47' do 2ºT (4-1)

Cartões amarelos: Guilherme Estrella, Maicon e Rossi (VAS); Patryck (SAO)