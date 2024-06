Hugo Moura em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/06/2024 19:22

Rio - O Vasco recebeu uma cobrança milionária do Athletico na Justiça pelo volante Hugo Moura. O clube paranaense exige o pagamento no valor de R$ 1,6 milhão pelo empréstimo do jogador.

No contrato, anexado ao processo, o Cruz-Maltino deveria ter pago R$ 1,5 milhão ao Athletico há dois meses. Através de um e-mail, o Furacão cobrou a dívida, e depois, como foi não respondido, encaminhou uma notificação extrajudicial, mas continuou sem retorno do Gigante da Colina.



No dia 13 de junho, o Athletico ingressou com uma ação na Vara Cível de Curitiba, onde cobrou o montante corrigido de R$ 1.606.278,96, com juros de mora e multa contratual. De acordo com o "ge", caso o pagamento continue não sendo executado, o clube paranaense solicitou a penhora dos bens do Vasco.



Hugo Moura foi anunciado pelo Vasco em abril . O volante chegou por empréstimo até o final da temporada, com obrigação de compra, caso fosse relacionado para quatro partidas. A meta foi alcançada na derrota para o Athletico, por 1 a 0, em maio.

Até o momento, o jogador fez seis partidas pelo Gigante da Colina e deu apenas uma assistência.