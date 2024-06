David em treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/06/2024 08:51 | Atualizado 24/06/2024 09:17

Rio - A goleada sobre o São Paulo, além de tirar o Vasco da zona de rebaixamento, trouxe algumas notícias boas para a equipe carioca na disputa do Campeonato Brasileiro. Um dos setores que gerava preocupação no Cruz-Maltino, o ataque deslanchou na partida disputada em São Januário.

Além dos quatro gols, que fez o Vasco saltar de sete para 11 gols na competição, o Cruz-Maltino demonstrou uma dependência menor de Pablo Vegetti. Artilheiro do Vasco no ano e no Brasileiro, o argentino esteve em campo, mas não balançou as redes. Ainda assim, o clube carioca teve força para golear o adversário paulista.



Os jovens Leandrinho e Guilherme Estrella, ambos de 19 anos, mostraram qualidade e deixaram sua marca na partida. Além de David, de 28 anos, que voltou a marcar na temporada. Ele é o vice-artilheiro do Cruz-Maltino em 2024 com cinco gols.



O setor defensivo continua sendo um problema para o Vasco. Novamente o clube carioca sofreu um gol. Dos 11 jogos no Brasileiro em apenas um, o Cruz-Maltino não foi vazado. Com 22 gols sofridos, a equipe tem a pior defesa da Série A.