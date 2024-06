Rafael Paiva é técnico interino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Rafael Paiva é técnico interino do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 23/06/2024 09:00 | Atualizado 23/06/2024 10:38

Rafael Paiva pode ser a luz no fim do túnel que o Vasco procura. Com a demissão de Álvaro Pacheco após quatro partidas, o Cruz-Maltino voltou a apostar as fichas no treinador interino. E mais uma vez, como um mágico, ele tornou o time competitivo e oxigenou o grupo mesclando a experiência com a juventude na goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. Rio -. Com a demissão de Álvaro Pacheco após quatro partidas, o Cruz-Maltino voltou a apostar as fichas no treinador interino. E mais uma vez, como um mágico, ele tornou o time competitivo e oxigenou o grupo mesclando a experiência com a juventude, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Após o sucesso na categoria de base do Palmeiras, Rafael Paiva foi contratado pelo Vasco. O objetivo inicial do clube, é claro, era lapidar os jovens. Entretanto, o treinador recebeu oportunidade no profissional e mostrou o seu valor. O interino assumiu o time após as demissões de Ramón Díaz e Álvaro Pacheco, com a missão de amenizar mais uma crise. Mas ele foi além e conseguiu tornar o time competitivo.

"Não sei (ser efetivado). Sou muito grato ao que o Vasco me fez. Os quatro jogos foram emocionantes e acrescentaram demais para a minha carreira. É muito difícil a transição da base para o profissional. Somos taxados como treinadores de base. Para mim, futebol é futebol, independente da categoria ou idade. A decisão não sou eu que tomo, mas quando o Vasco pedir, vou sempre ajudar", disse o treinador.

A primeira oportunidade surgiu após a polêmica demissão de Ramón Díaz depois da goleada por 4 a 0 diante do Criciúma. Foram quatro jogos, com dois empates, uma vitória e uma derrota, além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Ele também encerrou um jejum de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão antes da chegada do técnico Alvaro Pacheco.

A passagem de Álvaro Pacheco foi curta. O português obteve três derrotas e um empate em quatro jogos, e foi embora sem deixar saudades. Em meio a crise entre clube associativo e SAF, além dos protestos da torcida, Rafael Paiva voltou a receber uma oportunidade. O Vasco saiu atrás no placar, mas reagiu e goleou o São Paulo por 4 a 1, com grande atuação de jovens como Guilherme Estrella e Leandrinho.

"O Vasco tem esse DNA da base. Sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo para dar, com esses meninos, um pouco de energia. Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de demonstrar o potencial, era o momento de colocá-los. Sabia do risco, mas é nesses momentos que tem que mostrar o potencial", afirmou.

Foi a terceira vitória do Vasco no Brasileirão, sendo a segunda sob o comando de Rafael Paiva. Com o resultado, o Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar, com 10 pontos. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.