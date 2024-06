O jovem Guilherme Estrella, de 19 anos, foi um dos destaques do Vasco na vitória sobre o São Paulo - ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A vitória do Vasco sobre São Paulo por 4 a 1 no último sábado (22) representou o fim de uma sequência negativa do clube carioca. O Cruz-Maltino não vencia uma partida há mais de um mês. Rio -representou o fim de uma sequência negativa do clube carioca. O Cruz-Maltino não vencia uma partida há mais de um mês.

A última vitória do Vasco havia sido contra o Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão, no dia 12 de maio. Até o triunfo sobre o São Paulo, o Cruz-Maltino disputou cinco partidas, tendo perdido três e empatado duas. Essa sequência negativa da equipe contou, inclusive, com a maior goleada da história do clássico com o Flamengo e a demissão do treinador Álvaro Pacheco.

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 10 pontos, encerrando uma sequência de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, cai para oitavo, com 15. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada.