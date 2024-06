Gandula do Vasco simulou agressão antes de recolocar a bola em jogo e levou bronca do quarto árbitro - Reprodução

Gandula do Vasco simulou agressão antes de recolocar a bola em jogo e levou bronca do quarto árbitroReprodução

Publicado 23/06/2024 01:00

um gandula simulou uma agressão após demorar para repor a bola em jogo e levou uma bronca do quarto árbitro. Rio - O Vasco goleou o São Paulo , deixou a zona de rebaixamento e voltou a respirar aliviado no Brasileirão. Porém, um lance inusitado fora de campo roubou os holofotes e viralizou nas redes sociais. Durante o segundo tempo,e levou uma bronca do quarto árbitro.

O lance ocorreu por volta dos 15 minutos do segundo tempo. O mesmo gandula já havia sido chamado a atenção pelo quarto árbitro e também pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) por demorar a repor a bola em jogo. Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo também já haviam perdido a paciência, quando ele simulou uma agressão ao passar em frente ao banco do time paulista.

Gandula simula falta em câmera lenta dentro do estádio de São Januário pic.twitter.com/zPtD06efJn — coisas que só acontecem com o Vasco (@socomovasco) June 23, 2024

Entretanto, a simulação ocorreu bem na frente do quarto árbitro, que estava marcando o gandula de perto para evitar a demora na reposição. O caso foi informado ao árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN), que deu uma nova chamada. O gandula até que parou com a cera, mas em seguida foi a vez do time do Vasco começar a paralisar o jogo para esfriar o São Paulo. E deu certo.

Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e saltou para o 15º lugar com 10 pontos, encerrando uma sequência de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. Foi o primeiro jogo após a demissão de Alvaro Pacheco. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada, e novamente comandado pelo interino Rafael Paiva.