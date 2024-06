Rafael Paiva pode ser efetivado no cargo de treinador do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/06/2024 12:43

Rio -pode ser efetivado no cargo de treinador do Vasco. Devido às dificuldades de encontrar um bom nome para assumir o posto deixado por, o interino vem ganhando força internamente para ser o comandante cruz-maltino de maneira definitiva. As informações são da "Itatiaia".

O principal nome cotado pela diretoria para assumir o cargo de treinador é o argentino. Entretanto, o nome do ex-técnico do Vasco entre 2023 e 2024 tem grande resistência por parte de alguns atletas do clube. Enquanto as lideranças do elenco cruz-maltino aprovam o retorno de Ramón, outros jogadores não aprovam sua volta.