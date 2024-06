Vegetti é um dos principais jogadores do Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti é um dos principais jogadores do Vasco nesta temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 24/06/2024 19:02

Rio - O Vasco goleou o São Paulo no último sábado (22), por 4 a 1, em São Januário, e o elenco recebeu elogios do atacante Pablo Vegetti após a partida. No vestiário, o artilheiro pediu aos companheiros que olhassem para cima na tabela do Campeonato Brasileiro e valorizou a postura do time.

Leia mais: Vasco acerta as contratações de Souza e Alex Teixeira

"A gente tem que ir daqui para cima, temos que prometer isso para nós. Não podemos olhar para baixo. Como disseram o Pedrinho e o Felipe, a gente pode ganhar, pode perder ou pode empatar, a forma (de jogar) é que não podemos negociar", declarou o argentino.

O camisa 99 conversou com o presidente e o diretor técnico do clube na véspera do duelo. No vídeo publicado pelo Cruz-Maltino, inclusive, é possível ver Felipe conversando com os atletas.

Outro que discursou depois do confronto foi o técnico Rafael Paiva, que assumiu a equipe de forma interina após a demissão do português Álvaro Pacheco : "Que jogo do c******. Vocês jogaram demais. Independente do que aconteça agora, cobrem de vocês. Nada abaixo do que isso".

"A vitória, a derrota e o empate a gente não vai controlar, mas a forma de jogar vocês controlam. O quanto vocês deixam dentro de campo, o quanto vocês sagram e lutam um pelo outro até o final, o que a gente tem que cobrar entre nós é esse nível", finalizou.

Leia mais: Vasco deve contar com Piton e Hugo Moura contra o Bahia

Ele deve seguir no comando do Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Cruz-Maltino enfrenta o Bahia, fora de casa. O jogo será na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.