Companheiros no Vasco e no Besiktas, Souza e Alex Teixeira retornam ao Cruz-MaltinoDivulgação / Besiktas

Publicado 24/06/2024 14:27 | Atualizado 24/06/2024 14:37

Vasco acertou as contratações do volante Souza e do meia Alex Teixeira. Os dois jogadores chegam ao clube após o pedido de Philippe Coutinho e o retorno do jogador de 32 anos está cada vez mais próximo de se concretizar. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Rio - Oacertou as contratações do volante Souza e do meia Alex Teixeira. Os dois jogadores chegam ao clube após oe o retorno do jogador de 32 anos está cada vez mais próximo de se concretizar. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Souza, agora, conversa com o Istambul Basaksehir, da Turquia, para acertar uma rescisão amigável de contrato. O volante chegará ao Vasco com um salário na casa dos R$ 150 mil a R$ 200 mil. Já Alex Teixeira receberá um valor próximo com o que recebia na sua segunda passagem pelo clube, entre 2022 e 2023.

Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira na academia Reprodução / Twitter LEIA MAIS: Goleada mostra caminho para Vasco menos dependente de Vegetti Na atual temporada, Souza fez 13 jogos pelo Istambul Basaksehir, tendo feito uma assistência. Já Alex Teixeira não defendeu nenhum clube desde sua saída do Vasco, em 2023. Os dois jogadores são amigos pessoais de Coutinho e nos últimos dias foram flagrados, inclusive, se exercitando em uma academia juntos.

Com a chegada dos dois jogadores, o Cruz-Maltino atendeu todas as exigências de Philippe Coutinho para acertar seu retorno ao clube. Agora, o Vasco e o meia conversam sobre o tempo de contrato do jogador. A expectativa é que tudo seja resolvido até a próxima sexta-feira (28).