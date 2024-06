Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passado - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 24/06/2024 14:49

Rio - O Vasco não deve ter problemas para contar com Lucas Piton e Hugo Moura na partida contra o Bahia, na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova. Apesar de terem sido substituídos com dores contra o São Paulo, a dupla não preocupa. A informação é do site "ge".

O elenco cruz-maltino se reapresentou nesta segunda (24) no CT Moacyr Barbosa. Piton e Hugo, assim como os outros titulares na goleada sobre o São Paulo, fizeram apenas um trabalho regenerativo. Ambos viajarão para Salvador.

Contra o Bahia, o técnico interino Rafael Paiva terá alguns retornos importantes. Rojas estará de volta após cumprir protocolo por concussão e Zé Gabriel, Galdames e Victor Luís retornam de suspensão.



O meia Payet também pode voltar ao time. Ele já está em transição após lesão muscular e será reavaliado no treino desta terça (25).

Com a vitória por 4 a 1 sobre o São Paulo, o Vasco deixou a zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino subiu para a 15ª posição, com 10 pontos.