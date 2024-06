Emerson Rodriguez ao lado de Messi no Inter Miami - Divulgação / Inter Miami

Publicado 25/06/2024 07:41 | Atualizado 25/06/2024 09:56

Rio - O Vasco está bem perto de acertar a contratação de um reforço para o ataque. O Cruz-Maltino encaminhou a chegada de Emerson Rodriguez, de 23 anos, que atualmente defende o Millonarios, da Colômbia. O jogador pertence ao Inter Miami, equipe de Lionel Messi.

O contrato será de empréstimo por um ano, com o Vasco tendo a obrigação de compra, caso algumas metas sejam cumpridas pelo colombiano. Na atual temporada pelo Millonarios, Emerson Rodriguez atuou em 22 jogos, fez dois gols e deu três assistências.



O Cruz-Maltino vem buscando reforços para qualificar o elenco para o segundo semestre. O ataque é considerado um dos setores mais carentes. Além de Emerson, o Vasco tem negociação pelos retornos do volante Souza, o meia Philippe Coutinho e o atacante Alex Teixeira.



Revelado pelo próprio Millonarios, Emerson Rodriguez se transferiu do clube colombiano para o Inter Miami após se destacar em 2021. No futebol norte-americano acabou não tendo brilho. Antes de voltar ao Millonarios, o jogador atuou pelo Santos Laguna, também por empréstimo, no ano passado.