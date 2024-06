Ganso acredita em recuperação do Fluminense no Brasileirão - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/06/2024 14:35 | Atualizado 23/06/2024 14:39

Rio - Na lanterna do Brasileirão, o Fluminense terá um duelo de opostos contra o Flamengo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada. O rival tricolor é o atual líder, mas isso não intimida Paulo Henrique Ganso. O camisa 10, que retorna de suspensão automática, acredita na recuperação do Time de Guerreiros no campeonato.

"Sabemos do trabalho que fazemos, da dedicação que a gente tem. O importante é entrar em todos os jogos e conseguir os três pontos. A gente está em uma zona muito incômoda e precisa sair o mais rápido possível desse lugar. Colocar o Fluminense no ponto mais alto da tabela que é o que ele merece. Independentemente do adversário, temos que vencer sempre", disse.

O clássico deste domingo pode definir o futuro do técnico Fernando Diniz. Sem vencer há sete jogos, o Fluminense assumiu a lanterna do Brasileirão na última rodada e aumentou a pressão sobre o treinador. A torcida organizou protestos durante a semana, pichando o muro das Laranjeiras reforçando o coro pela demissão do comandante, além de cobrar os jogadores na entrada do CT Carlos Castilho

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense ainda não apresentou nem perto do nível de desempenho que encantou a América do Sul nos últimos anos. Apesar do título da Recopa, o Tricolor foi eliminado na semifinal do Carioca e não convenceu em nenhuma partida, além de cometer os mesmos erros defensivos constantemente, como a fragilidade em contra-ataques e na bola aérea.