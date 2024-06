Diniz e Tite chegam ao clássico em momentos opostos nos comandos de Flamengo e Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense e Raul Arboleda / AFP

Diniz e Tite chegam ao clássico em momentos opostos nos comandos de Flamengo e FluminenseLucas Merçon / Fluminense e Raul Arboleda / AFP

Publicado 23/06/2024 08:00

Rio - Flamengo e Fluminense entram em campo no clássico deste domingo (23), às 16h (de Brasília), em um duelo de opostos no Brasileirão. O Rubro-Negro quer a vitória para se manter na liderança da competição, enquanto o Tricolor luta para reverter o momento ruim e deixar a lanterna do campeonato.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Tite vive seu melhor momento no comando da equipe. Apesar do time mutilado por conta dos cinco convocados para a Copa América e outros jogadores lesionados, o Flamengo vem de uma ótima sequência de sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos. Mais do que os resultados, o desempenho da equipe dentro de campo tem convencido e dado confiança ao trabalho do treinador.

Do outro lado, Diniz chega ao Fla-Flu em seu momento mais delicado no comando do Fluminense. O Tricolor conseguiu apenas uma vitória no Brasileirão e não tem conseguido reviver o bom futebol de 2023, que resultou no título da Libertadores. O técnico foi alvo de protestos ao longo da semana e torcedores pediram sua saída. Uma derrota para o Flamengo pode significar o fim da linha para o treinador.

Nas estatísticas, as duas equipes também vivem situações diferentes. O Flamengo carrega a marca de melhor ataque do Brasileirão, com 18 gols marcados, enquanto o Fluminense tem a segunda pior defesa do campeonato, com 18 sofridos, perdendo apenas para o Vasco, que tem 21. O Tricolor terá que se acertar defensivamente se quiser um bom resultado no Maracanã.

O Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro com 21 pontos, depende apenas de uma vitória para seguir na ponta da tabela. No caso do Fluminense, é preciso pontuar e torcer contra os adversários da zona de rebaixamento.