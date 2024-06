Pedro celebra gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 22/06/2024 11:54 | Atualizado 22/06/2024 11:57

Rio - A excelente fase de Pedro no Flamengo vem ajudando o jogador a colecionar bons números em 2024. A assistência do atacante para o gol de Gerson, o primeiro na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia , na última quinta (20), isolou o jogador como o que mais participou de gols na temporada nas Américas.

Com 21 bolas na rede e seis assistências, o camisa 9 está na frente de Lionel Messi, que, na temporada, pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, participou de 25 gols, sendo 14 tentos e 11 passes. Os dados são do perfil "DataFut".



O bom rendimento em campo fez com que a torcida do Flamengo criasse uma música para o jogador , que estreou na partida contra o Grêmio, no último dia 13.

A próxima oportunidade de Pedro se isolar na liderança do ranking será no domingo (20), quando o Flamengo enfrenta o Fluminese, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder da competição, com 21 pontos, enquanto o rival é o lanterna, com seis.