Nigeriano Shola chegou ao Flamengo em 2023 e fez 13 jogos pelo sub-20 rubro-negro - Reprodução / Instagram

Nigeriano Shola chegou ao Flamengo em 2023 e fez 13 jogos pelo sub-20 rubro-negroReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 18:45

Rio - Autor de um dos gols do Flamengo no título da Libertadores sub-20, contra o Boca Juniors , o atacante Shola não deve permanecer no clube. Emprestado pelo Remo Stars, da Nigéria, até 31 de julho, o jogador não terá a opção de compra exercida. A informação é do jornalista Venê Casagrande.