Everton Cebolinha durante treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 21/06/2024 16:22 | Atualizado 21/06/2024 18:23

Flamengo informou que o atacante Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril na partida contra o Bahia, na última quinta-feira (20), pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogador teve a contusão diagnosticada em exames realizados nesta sexta (21) e será desfalque para o clássico com o Fluminense, no próximo domingo (23). Rio - Oinformou que o atacante Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril naO jogador teve a contusão diagnosticada em exames realizados nesta sexta (21) e será desfalque para o clássico com o Fluminense, no próximo domingo (23).

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira (21). O atacante seguirá tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu", comunicou o Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira (21). O atacante seguirá tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 21, 2024

Cebolinha sentiu o incômodo no primeiro tempo da partida contra o Bahia. Ele foi substituído no intervalo do jogo, dando lugar a Bruno Henrique.



Igor Jesus se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Segundo o jornalista Venê Casagrande, a lesão deve deixar o jogador entre 15 dias a um mês afastado dos gramados. Com isso, o atacante se juntará a outros nomes na lista de desfalques do clube. Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Varela e Pulgar foram convocados por suas respectivas seleções para a Copa América. Já