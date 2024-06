Igor Paixão foi revelado pelo Coritiba e atualmente defende o Feyenoord, da Holanda - MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP

Publicado 21/06/2024 17:41

Rio - Atacante do Feyenoord, da Holanda, Igor Paixão expressou seu desejo em jogar pelo Flamengo no futuro. O ex-jogador do Coritiba, em entrevista ao canal "Coxanautas", quando questionado sobre um clube em que gostaria de atuar, citou o Rubro-Negro na sua resposta.