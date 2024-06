Vibração de David Luiz - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/06/2024 08:00 | Atualizado 21/06/2024 08:02

David Luiz recuperou o prestígio e voltou a brilhar pelo Flamengo. Após ficar no banco e não ser utilizado nas primeiras seis rodadas do Brasileirão, o zagueiro voltou a receber oportunidades e tem sido decisivo. O veterano, de 37 anos, marcou dois gols nos últimos quatro jogos e foi responsável pelo gol da vitória sobre o Bahia, que garantiu a liderança do campeonato para o Rubro-Negro. Rio -pelo Flamengo. Após ficar no banco e não ser utilizado nas primeiras seis rodadas do Brasileirão, o zagueiro voltou a receber oportunidades e. O veterano, de 37 anos,e foi responsável pelo, que garantiu a liderança do campeonato para o Rubro-Negro.

Após ficar de fora da fase final do Campeonato Carioca, David Luiz voltou a ser utilizado no fim do mês de maio. O zagueiro disputou seis dos últimos sete jogos do Flamengo, exceto na partida de volta contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Em cinco das seis partidas, o defensor atuou por 90 minutos (contra o Bolívar começou no banco e entrou no lugar de Léo Pereira, atuando por 53 minutos).

O zagueiro foi contratado em setembro de 2021. Desde então, foram 108 jogos e três gols marcados, sendo dois nos últimos quatro jogos (um na goleada histórica sobre o Vasco e contra o Bahia). David Luiz ressurge num momento de disputa acirrada com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Ortiz pela titularidade, e parece que não quer perder a vaga no time inicial.

Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro é acompanhado de perto por Botafogo e Palmeiras, com 20. O próximo compromisso será o clássico contra o lanterna Fluminense, no domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do campeonato.