Lance do jogo entre Flamengo e BahiaThiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 20/06/2024 22:12

Rio - Na noite desta quinta-feira 20, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 no Maracanã , em partida válida pela décima rodada do Brasileirão. Gerson abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Everaldo deixou tudo igual no marcador. Nos acréscimos do segundo tempo, David Luiz apareceu para balançar as redes e selar o triunfo do Fla. Confira os melhores momentos abaixo:





Com o resultado, o Flamengo chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso na competição será no domingo, às 16h, no Maracanã, contra o Fluminense.