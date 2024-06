Everton Cebolinha, do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 20/06/2024 21:14

Rio - Everton Cebolinha sentiu um incômodo no quadril direito e foi substituído no intervalo do jogo entre Flamengo e Bahia, nesta quinta-feira (20), pela décima rodada do Brasileirão. Bruno Henrique entrou na vaga do atacante.

Cabe recordar que Cebolinha chegou a ser substituído no primeiro tempo do confronto diante do Grêmio, no dia 13. Na ocasião, sentiu dores no músculo anterior da coxa direita.