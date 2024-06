Everton Cebolinha durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Everton Cebolinha durante treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 18/06/2024 18:18

Rio - O Flamengo teve boas notícias no treino desta terça-feira (18), no Ninho do Urubu. Recuperados, Allan e Everton Cebolinha participaram normalmente da atividade do grupo e têm boas chances de enfrentarem o Bahia, na quinta (20), no Maracanã.

Allan vinha tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco. Já Cebolinha não teve lesão, mas enfrentava um desconforto por conta de uma pancada na coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Grêmio.

Outro que vive expectativa pelo retorno é Ayrton Lucas. O lateral, que não entra em campo desde 28 de maio, está recuperado de lesão na coxa esquerda e vem treinando normalmente com o elenco.

Bruno Henrique é ausência

A notícia ruim fica por conta de Bruno Henrique. O camisa 27, que foi substituído contra o Athletico-PR por conta de um forte mal-estar, ainda não participou de nenhum treino desde que voltou de Curitiba e se limitou a trabalhos na academia. Na véspera do jogo na Ligga Arena, ele teve diarreia e vômito, mas se dispôs a jogar por conta dos sacrifícios.