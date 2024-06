Flamengo renovou contrato com a Adidas até 2029 - Marcelo Cortes /CRF

Flamengo renovou contrato com a Adidas até 2029Marcelo Cortes /CRF

Publicado 19/06/2024 17:20

Rio - A Adidas promoverá mudanças na camisa do Flamengo para a próxima temporada. De acordo com informações do site "Coluna do Fla", a partir de 2025, a logo da fornecedora de material esportivo será no mesmo tamanho do escudo no uniforme rubro-negro.

LEIA MAIS: Flamengo busca oitava vitória seguida sobre o Bahia

O estilo não é novidade nos clubes e seleções que contam com o patrocínio da Adidas. Na Europa, a novidade já é vista em alguns uniformes.

Além da mudança na camisa principal, o Flamengo também terá um novo uniforme de treino em breve. Os jogadores passarão a utilizar peças com as cores azul oceano claro, enquanto a comissão técnica adotará o azul escuro.