Hugo SouzaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/06/2024 08:00 | Atualizado 19/06/2024 08:06

Rio - O goleiro Hugo Souza está próximo de retornar ao Flamengo. O jogador, de 25 anos, foi emprestado ao Chaves, de Portugal, até junho deste ano com opção de compra fixada. O atleta, no entanto, não será comprado e retorna ao clube a partir do dia 1º de julho. Entretanto, o futuro na Gávea está indefinido e um novo empréstimo não está descartado.

Hugo Souza foi emprestado ao Chaves, de Portugal, no ano passado, por uma temporada. O empréstimo possuía uma opção de compra fixada em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos, mas o clube português foi rebaixado para a segunda divisão e decidiu não exercê-la. O goleiro já recebeu sondagens de outros interessados.

"Tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. O empréstimo com o Chaves acaba agora no dia 30, então a princípio eu volto a me apresentar ao Flamengo no dia 1º de julho. Vamos ver o que vai acontecer. O futuro está nas mãos de Deus. Vou aguardar o mercado. Já tem conversa em alguns lugares, mas isso aí meus empresários que cuidam", disse o goleiro em participação ao "Charla Podcast".

Revelado no Flamengo, Hugo Souza subiu para o profissional em 2020. O goleiro ganhou espaço após apresentar boas atuações, mas acumulou falhas decisivas que comprometeram o seu futuro. Assim, perdeu espaço. Ao todo, disputou 71 jogos e conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil.