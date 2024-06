Gustavo de Conti, técnico de basquete do Flamengo - Marcelo Cortes/ Flamengo/ Divulgação

Publicado 18/06/2024 22:23

Rio - Vice-campeão da última edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o Flamengo encaminhou a renovação do técnico Gustavo De Conti por mais uma temporada.

O treinador está no Rubro-Negro desde 2018, quando chegou do Paulistano, e fez história pelo clube da Gávea. Desde então, ele conquistou dois títulos do NBB, três taças da Copa Super 8, cinco estaduais, além da Champions League Americas e do Mundial Fiba.

Em abril deste ano, já pensando no Pré-Olímpico, Gustavo, que dividia atenções, saiu do cargo de técnico da seleção brasileira e foi substituído por Aleksandar Petrovic. A Confederação Brasileira, na época, informou que a decisão foi em comum acordo entre as partes.

Na última temporada, o Flamengo levantou o troféu da Copa Super 8, mas frustrou os torcedores nos grandes objetivos. O Rubro-Negro perdeu a final da Champions League Americas para o Quimsa, da Argentina, e o NBB para o Franca, dentro do Maracanãzinho.

As informações iniciais são do perfil "Repórter NBB" e foram confirmadas pela reportagem do O DIA.