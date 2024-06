Danilo é o capitão da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/06/2024 19:35

Rio - O torcedor do Flamengo ganhou um bom motivo para acreditar que verá o lateral-direito Danilo vestir a camisa do clube no futuro. Nesta segunda-feira (17), em entrevista à TNT Sports, o jogador afirmou que o Rubro-Negro e o Santos, clube que o revelou, são suas prioridades para um possível retorno ao Brasil.

"Se eu voltar ao Brasil, tenho duas prioridades: Santos e Flamengo", afirmou o jogador durante a entrevista, que ainda será divulgada na íntegra pelo canal.

Apesar da declaração, Danilo descartou uma volta ao Brasil neste momento. O lateral tem contrato com a Juventus até junho de 2025 e não planeja deixar o clube antes do fim do contrato.

Desde a chegada de Dorival Júnior, Danilo cresceu sua liderança na seleção brasileira. Capitão da equipe, ele vem sendo responsável por motivar o elenco antes das partidas.