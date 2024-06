Anderson Daronco foi o responsável por apitar o embate entre Athletico-PR e Flamengo - Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 14:53

Curitiba - Em jogo com muita emoção e polêmica, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, no último domingo (16), na Ligga Arena , pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa marcou o primeiro do duelo aos 47 da segunda etapa e, sete minutos depois, o Rubro-Negro igualou o placar.

Depois do confronto, o clube paranaense definiu que vai formalizar uma reclamação da arbitragem do jogo junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A grande queixa do Athletico-PR está relacionada aos acréscimos do confronto.

Para o Furacão, o árbitro deixou o jogo seguir mesmo com o tempo esgotado. Anderson Daronco - responsável por apitar a partida -, porém, afirmou dentro de campo que ainda havia minutos a serem jogados. A ideia é enviar um ofício à entidade e à comissão de arbitragem para apontar "erros" do juiz ao longo dos 90 minutos.

Com o empate, o Rubro-Negro caiu para a segunda posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. Já o Athletico-PR aparece em 4º, com 17.