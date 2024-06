Evertton Araújo comemora, junto aos companheiros, o gol de empate contra o Athletico-PR - Divulgação / Flamengo

Evertton Araújo comemora, junto aos companheiros, o gol de empate contra o Athletico-PRDivulgação / Flamengo

Publicado 17/06/2024 15:45 | Atualizado 17/06/2024 15:48

O Flamengo arrancou um grande empate contra o Athletico-PR neste domingo (16) , com um gol marcado aos 53 minutos do segundo tempo na Ligga Arena, em Curitiba, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O herói da partida para os cariocas foi Evertton Araújo, o jovem volante que fez seu primeiro gol como profissional.

fotogaleria

Evertton tem 21 anos. Nascido em 2003, ele começou a carreira nas categorias de base do Volta Redonda, e foi contratado por empréstimo pelo Flamengo em abril de 2022, após ser destaque do time da Cidade de Aço na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em 2023, o volante estreou nos profissionais contra o Audax-RJ. Sua compra em definitivo foi realizada no final do ano. O vínculo do atleta com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2026. O jogador tem uma multa rescisória de R$ 40 milhões, de acordo com o portal "Coluna do Flamengo".

Evertton já conta seis partidas com a camisa do Flamengo em 2024. Ele disputou dois jogos inteiros no início do Campeonato Carioca, nos empates contra o Nova Iguaçu e a Portuguesa. Pelo Brasileirão, tinha entrado contra o Grêmio aos 38 minutos do segundo tempo.

Empate comemorado

Após a partida, o auxiliar César Sampaio encheu a bola da joia flamenguista . "Quero enaltecer a participação do Evertton Araújo. É um jovem que nos dá prazer de trabalhar com ele. Diariamente só abre a boca para passar coisas positivas. Todo ajuste ele procura entender, procura vídeos. É gratificante mesmo", afirmou na entrevista coletiva.

O jogador também comemorou na saída do campo . "Estou muito feliz pelo gol, queria dedicar para a minha família, que muitas vezes abdicaram do sonho deles para estar vivendo o meu. Minha mãe, meu pai, todo mundo que de alguma forma me ajudou. Muito feliz, só agradecer, trabalhar e continuar", disse o meio-campista.

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã. A partida será válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e colocará frente a frente o 2º e o 3º colocados da competição até agora.