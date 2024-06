Evertton Araújo marcou o gol do Flamengo no empate com o Athletico-PR - Divulgação/Flamengo

Publicado 16/06/2024 18:44

O Flamengo não desistiu e conseguiu arrancar o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR neste domingo (16) , na Ligga Arena, em Curitiba. Mesmo após sair atrás do marcador com gol já nos acréscimos da segunda etapa, o Rubro-Negro buscou um ponto contando com o talento do jovem Evertton Araújo, de apenas 21 anos, que aproveitou cobrança de escanteio de Luiz Araújo aos 53 minutos. Após o duelo, o jogador celebrou o tento anotado e a oportunidade.

"Estou muito feliz pelo gol, queria dedicar para a minha família, que muitas vezes abdicaram do sonho deles para estar vivendo o meu. Minha mãe, meu pai, todo mundo que de alguma forma me ajudou. Muito feliz, só agradecer, trabalhar e continuar", disse o meio-campista.



Este foi apenas o sexto jogo de Evertton com a camisa do Flamengo em 2024 e seu primeiro gol como profissional do clube. Ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo no lugar de Léo Ortiz.

Com o resultado, o Rubro-Negro fica com 18 pontos e segue no topo do Brasileirão. O próximo compromisso será na quinta-feira (20), às 20h de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã.