Travis Scott vestiu a camisa do Flamengo no último show de sua turnê nos Estados Unidos - Reprodução / X

Travis Scott vestiu a camisa do Flamengo no último show de sua turnê nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 15/06/2024 12:40

Rio - Um dos rappers mais famosos do mundo, o estadunidense Travis Scott agitou a Web, na manhã deste sábado (15), ao aparecer utilizando uma camisa do Flamengo , durante o show de encerramento da sua turnê nos Estados Unidos. O modelo em questão é o uniforme de 1999 do Rubro-Negro, um dos mais aclamados pelos torcedores.

Fotos e vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais, e os torcedores do clube da Gávea aproveitaram para brincar com a situação, dizendo que "todo mundo é Flamengo".

Outro que também comentou foi Gabigol. O atacante, que é fã de rap, postou uma foto de Travis com a camisa do Flamengo em suas redes sociais.

Travis Scott virá ao Rio de Janeiro pela primeira vez para se apresentar no Rock in Rio, no dia 13 de setembro. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para a partida contra o Athletico, no domingo (16), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.



Veja alguns tweets:

SIMPLESMENTE TRAVIS SCOTT VESTINDO O MANTO.



TODO MUNDO É FLAMENGO pic.twitter.com/FClGUKk1hc — jpᶜʳᶠ (@wolfkickss) June 15, 2024

admito que nao esperava ver travis scott trajado de flamengo em seu show pic.twitter.com/tTWWMX4hnI — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 15, 2024

DO NADA TRAVIS SCOTT VESTINDO O MANTO pic.twitter.com/nwqqeK62Hc — Central Do Flamengo (@CentralFlaNacao) June 15, 2024