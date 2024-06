Flamengo vive bom momento no Brasileirão, com três vitórias seguidas e liderança - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/06/2024 08:00

precisará superar o difícil desafio fora de casa contra o Athletico-PR, domingo (16), às 16h, para depois encarar o Bahia no Rio, na quinta (20), às 20h.

O Flamengo chegou a 17 pontos em oito rodadas com o 2 a 1 sobre o Grêmio , no Maracanã, e agora está a duas vitórias de igualar o seu melhor início no Brasileirão por pontos corridos nos primeiros 10 jogos. Para isso, o líder, às 16h, para depois encarar o Bahia no Rio, na quinta (20), às 20h.

Com a vitória sobre os gaúchos, o Rubro-Negro chegou à sua segunda melhor campanha desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 equipes, em 2006. E só não é a melhor porque o time teve um período conturbado e ficou três rodadas sem vencer (contra Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino).

Mesmo assim, somou 17 pontos, assim como em 2018, quando foi vice. Somente em 2008 fez mais: 19, mas depois não manteve o desempenho e acabou em quinto lugar.



Nem mesmo em 2019, quando fez a maior pontuação da história (90) com Jorge Jesus, o Flamengo teve tão bom início. Ainda comandado por Abel Braga em sete rodadas e uma pelo interino Marcelo Salles, somou apenas 14 pontos, mesma pontuação de 2020, quando também foi campeão.



Agora, se vencer as próximas duas rodadas, o time de Tite igualará as campanhas de 2008 e 2018, que tiveram sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos, somando 23 pontos. E poderá obter uma arrancada neste início para abrir vantagem sobre os outros concorrentes ao título.



"É um campeonato muito equilibrado. Grupo é fundamental, e tem que estar no G-4 nas últimas 10 rodadas para brigar pelo título", disse Tite, sem dar muita importância à liderança neste momento da competição.



As campanhas do Flamengo em oito jogos do Brasileirão



2024 - 17 pontos (5 vitórias, 2 empates e 1 derrota)

2023 - 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas)



2022 - 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)



2021 - 12 pontos (4 vitórias, 0 empate e 4 derrotas)



2020 - 14 pontos (4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)*



2019 - 14 pontos (4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)*



2018 - 17 pontos (5 vitórias, 2 empates e 1 derrota)



2017 - 11 pontos (2 vitórias, 5 empates e 1 derrota)



2016 - 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas)



2015 - 7 pontos (2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas)



2014 - 7 pontos (1 vitória, 4 empates e 3 derrotas)



2013 - 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)



2012 - 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)



2011 - 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 0 derrota)



2010 - 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)



2009 - 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas)



2008 - 19 pontos (6 vitórias, 1 empate e 1 derrota)



2007 - 8 pontos (1 vitória, 5 empates e 2 derrotas)



2006 - 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas)

* Campeão