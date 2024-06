PVC - Reprodução/SporTV

Publicado 14/06/2024 12:59

Rio - Um dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, quase trabalhou no Flamengo. Em entrevista ao programa "Alt Tabet", do "UOL", o comentarista revelou que o ex-presidente rubro-negro Kléber Leite tentou contrata-lo em 2009 para exercer o cargo de analista de desempenho.

"Ele uma vez ligou para o Juca [Kfouri] e falou que ia me ligar para perguntar se eu queria fazer análise no Flamengo, em 2009. Era uma espécie de analista de desempenho, e ainda bem que não fui, porque o Flamengo de 2009 estava perdido, demitia um técnico a cada seis meses [naquele ano], imagina um analista de desempenho", contou PVC.

Segundo o jornalista, o Flamengo não foi o único clube a sondá-lo para algum cargo.

"Teve uma vez que um gerente de futebol do Cruzeiro me ligou e disse assim: 'Você conhece futebol, não quer ser assistente?'. Mas ele não me convidou, só brincou com a situação", completou.

Apesar de preocupado com o futuro da profissão, PVC afirmou que não pretende largar o jornalismo para trabalhar em clubes de futebol.

"O futebol é a minha vida, não vou me desligar do futebol nunca. Eu posso não conseguir mais trabalhar com o futebol, eu posso ter dificuldade para ganhar dinheiro com o futebol, mas o futebol é a minha vida", finalizou.