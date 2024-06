Marcos Braz descartou negociação com Neymar - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 14/06/2024 07:50 | Atualizado 14/06/2024 09:12

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou que a presença de Neymar na vitória do time sobre o Grêmio no Maracanã por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), revele o indício de qualquer negociação entre o camisa 10 e o Rubro-Negro. O dirigente afirmou que não existe condições financeiras para um acerto.

"Não tem relação [com negociações]. Claro que qualquer jogador do tamanho dele seria bem-vindo aqui, mas o Neymar tem contrato longo onde ele está. Neste momento, é loucura pensar em uma contratação. É até injusto a gente chegar e fazer qualquer brincadeira em relação a isso", afirmou.



Braz afirmou que existe um carinho grande entre Neymar e os jogadores do Flamengo. O dirigente também explicou a presença do craque no vestiário após a partida.



"Acabou o jogo, o Flamengo ganhou... Isso possibilitou a descida dele, fui dar um abraço nele. Ele conhecia muitos jogadores ali. O vestiário ficou feliz com a vitória e também pela presença dele", concluiu.