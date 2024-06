Flamengo e Grêmio duelaram na última quinta-feira (13), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão - Alexandre Durão / Grêmio FBPA

Flamengo e Grêmio duelaram na última quinta-feira (13), no Maracanã, pela 8ª rodada do BrasileirãoAlexandre Durão / Grêmio FBPA

Publicado 14/06/2024 16:38

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Maracanã, por 2 a 1 , na última quinta-feira (13), contou com polêmica envolvendo a arbitragem. Aos seis minutos da segunda etapa, o juiz Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti para o Rubro-Negro após Kannemann derrubar Bruno Henrique dentro da grande área. O VAR, porém, indicou revisão do lance e o árbitrou optou por anular a decisão anterior.

Leia mais: Léo Ortiz analisa atuação como volante em vitória do Flamengo

Em áudio divulgado pela CBF, é possível ouvir o diálogo entre o juiz e a cabine do VAR no momento do lance. Naquela altura da partida, o Flamengo vencia por 1 a 0.

Leia mais: Luiz Araújo assume artilharia do Flamengo no Brasileiro

Após a decisão, a torcida rubro-negra ficou na bronca com a arbitragem. No fim, o Fla conquistou os três pontos e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Confira o diálogo completo

Vitor Carmona Metestaine (AVAR): "Ele joga a perna esquerda nele, Igor"



Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR): "Eu não vejo nenhum contato"



Vitor Carmona Metestaine (AVAR): "O contato se tem ali, Igor, não é o que impacta para ele cair"



Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR): "É o pé dele que escorrega aqui. Luiz, recomendo revisão para possível não penal"



Luiz Flavio de Oliveira: "Nada (após ver o lance no monitor). Estou retornando com bola ao chão. A perna ele põe no chão e tira, não há contato"



Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR): "Ele busca o contato com a perna esquerda e cai"