Luiz Araújo assumiu artilharia do Fla no BrasileiroMarcos Cortes / Flamengo

Publicado 14/06/2024 11:50

Rio - Decisivo na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 com dois gols, o atacante Luiz Araújo, de 28 anos, assumiu a artilharia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador balançou as redes em três oportunidades e igualou os números de Pedro, artilheiro do Brasil na temporada, pela Série A.

No total, Luiz Araújo fez quatro gols em 2024, sendo três pelo Campeonato Brasileiro. Antes de ser decisivo contra o Grêmio, o atacante havia marcado na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, também no Maracanã. O outro gol do atleta foi contra o Boavista pelo Campeonato Carioca.



No Flamengo desde o meio do ano passado, Luiz Araújo entrou em campo em 45 partidas, fez sete gols e deu quatro assistências. Ele chegou ao Rubro-Negro após defender o Atlanta United, dos Estados Unidos, por três temporadas.



Os dois gols foram bastante importante para Luiz Araújo, que vinha perdendo espaço com Tite. Antes de atuar 60 minutos contra o Grêmio, o atacante vinha atuando no máximo por pouco mais de 20 minutos nas últimas partidas. A última vez que tinha entrado em campo por mais de 45 minutos havia sido no empate contra o Bragantino, em São Paulo, no último dia 4 de maio.