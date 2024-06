Luiz Araújo recebe os cumprimentos de Neymar pelos gols em vitória do Flamengo - Reprodução de Instagram

Publicado 14/06/2024 18:46

Luiz Araújo foi o grande destaque do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio , no Maracanã, ao marcar dois gols, o que lhe rendeu elogio do ídolo Neymar. O jogador do Al-Hilal, que acompanhou o jogo e aproveitar para conversar com o atacante.

"Fui dar um abraço nele porque é um ídolo para todos nós. Todo mundo que joga futebol se inspira nele porque, como jogador, não tem o que falar. Fui dar um abraço nele, ele me deu os parabéns também pela partida, isso me deixou muito feliz. Mostra que estou no caminho certo", afirmou Luiz Araújo à FlaTV.



Sobre o golaço que marcou, o atacante, que entrou ainda no primeiro tempo com a lesão de Igor Jesus, explicou o porquê da decisão de finalizar.

que marcou, o atacante, que entrou ainda no primeiro tempo com a lesão de Igor Jesus

"Na hora eu vi o Wesley passando, mas eu estava com muita confiança, tinha acertado a trave (em lance anterior), entrado muito bem no jogo. Estava me sentindo confiante e acabei arriscando um chute", disse.



Luiz Araújo também revelou contar com a ajuda de David Luiz nos treinos, incentivando-o a dar mais chutes:



"Quem me orienta sempre é o David Luiz, um grande amigo que me ajuda muito e sempre me cobra para finalizar. Ele fala que eu tenho a finalização de chapada e a forte, então na hora lembrei dos treinamentos, do que o David sempre falava, e acabei botando força na bola. Peguei bem, foi um golaço. Fiquei a noite toda vendo esse gol, cada hora que eu olho acho mais bonito".