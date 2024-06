Léo Ortiz jogou como titular pela segunda partida consecutiva - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/06/2024 13:54

o Rubro-Negro também perdeu Everton Cebolinha e Igor Jesus, que se lesionaram contra o Grêmio, na última quinta-feira (13), no Maracanã. Diante do cenário, a tendência é que o treinador aposte novamente em improvisações para enfrentar o Athletico-PR, como já aconteceu diante do time gaúcho. Rio - O técnico Tite terá trabalho para montar a escalação do Flamengo nos próximos jogos. Não bastasse os cinco jogadores convocados para a Copa América,, que se lesionaram contra o Grêmio, na última quinta-feira (13), no Maracanã. Diante do cenário,para enfrentar o Athletico-PR, como já aconteceu diante do time gaúcho.

Para a posição de volante, Gerson é a única opção do elenco principal, além dos garotos Evertton Araújo e Rayan Lucas, que subiram da base. O camisa 8 deixará a função de ponta direita, onde estava atuando nos últimos jogos, para dar lugar a Luiz Araújo e retornará para sua posição de origem, mas ainda precisará de um companheiro. Por isso, as chances de Léo Ortiz ser mantido na função são grandes.

Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas ainda não tem data de retorno confirmada. O camisa 6 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vive expectativa de voltar a treinar com o grupo. Com Viña na Copa América, Léo Pereira deve "quebrar o galho" de Tite novamente no setor.

A perda de Cebolinha, porém, não terá grandes dificuldades para ser superada, apesar do camisa 11 ser um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. O natural é que Bruno Henrique herde a vaga, assim como aconteceu diante do Grêmio.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h, na Ligga Arena. O time carioca lidera o Brasileirão, com 17 pontos e saldo de gols superior ao Bahia.