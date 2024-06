Tite conversa com Gerson durante jogo do Flamengo - Mauro Pimentel/AFP

Tite conversa com Gerson durante jogo do FlamengoMauro Pimentel/AFP

Publicado 15/06/2024 11:22

Rio - Assim como em outros momentos, Gerson foi o responsável por liderar o vestiário rubro-negro antes da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, na última quinta (13) . O camisa 8 tratou de dar confiança aos jovens da base que estavam relacionados para o jogo, em decorrência dos desfalques que a equipe tem.

"A vida é feita de oportunidades. Bota dor de cabeça no professor (Tite) aí, depois deixa ele se virar. Assim que se faz um grande elenco. Vamos jogar por nós e pela rapaziada que está na seleção lá. A gente corre por eles aqui também", disse Gerson.



O técnico Tite também embarcou no discurso de "aproveitar as oportunidades" do meia. Ao todo, o treinador teve oito desfalques para a partida, sendo cinco para as seleções que disputam a Copa América — Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Viña — e três por lesão — Allan, Ayrton Lucas e Carlinhos.

"Deixa eu falar uma coisa. É para quem entra e tem oportunidade, e é para quem está começando a ter a responsabilidade para chamar para si e fazer valer também. Por isso que é grupo. Por isso que somos todos nós. Por isso que é o conjunto, por isso vai fazer valer uma liderança", comentou Tite.

"E cada jogo, cada jogada é decisiva para chegar na frente. É jogo de decisão. Bota para dentro, vai para dentro, marcação forte. Agride, vamos embora, imprime o ritmo que é característica nossa. Para fechar: na vida, confiança, você não pega e solta a hora que quer. Pega a confiança, agarra e trabalha com ela", concluiu o treinador.

Líder do Brasileirão, com 17 pontos, o Flamengo irá enfrentar o Athletico, no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.