Everton Cebolinha desfalcará o Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/06/2024 19:41 | Atualizado 14/06/2024 19:41

não contará com Everton Cebolinha na partida contra o Athletico-PR, no domingo (16), às 16h, na Ligga Arena. O atacante ainda está com incômodo no músculo da coxa direita após ser substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio e ficará fora. A boa notícia é que os exames não detectaram lesão, conforme publicou inicialmente o "ge". Rio - O Flamengo, no domingo (16), às 16h, na Ligga Arena. O atacante ainda está com incômodo no músculo da coxa direita apóse ficará fora. A boa notícia é que, conforme publicou inicialmente o "ge".

Além do camisa 11, o jogo contra o Grêmio gerou mais dois desfalques para o Rubro-Negro. O volante Igor Jesus teve grave entorse no tornozelo esquerdo e deve ficar fora de três a quatro semanas, enquanto o técnico Tite também não terá condições de estar na partida, já que recebeu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Cebolinha e Igor Jesus se juntam a uma longa lista de desfalques do Flamengo. Allan ainda se recupera da lesão na coxa direita e é mais um fora do jogo contra o Furacão. Já Ayrton Lucas, que teve lesão na coxa esquerda, está em fase final de transição e tem chances de viajar para Curitiba, mas dificilmente começará a partida.

Fora os lesionados, o Flamengo segue sem poder contar com cinco jogadores que estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Erick Pulgar podem ficar fora de até nove rodadas do Brasileirão.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h, na Ligga Arena. O time carioca lidera o Brasileirão, com 17 pontos e saldo de gols superior ao Bahia.