Gabigol, atacante do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Gabigol, atacante do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 16/06/2024 16:19

Ainda recuperando a relação com a torcida do Flamengo após polêmicas recentes, Gabigol foi hostilizado e vaiado pela torcida do Athletico-PR neste domingo (16), na Ligga Arena, em Curitiba, no aquecimento para a partida pela nona rodada do Brasileirão. Em tom provocativo, o atacante relembrou a conquista da Libertadores de 2022, em cima do clube paranaense, na decisão no Equador.

Gabigol participava de uma roda com jogadores reservas, e o local era próximo à arquibancada inferior da Ligga Arena. Quando ouviu as provocações, virou para os torcedores do Furacão e apontou para a tatuagem com o troféu da Libertadores - ele tem duas, sendo a outra em 2019, no Peru, contra River Plate.