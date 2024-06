Tite desfalca o Flamengo contra o Athletico-PR - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 16/06/2024 12:14 | Atualizado 16/06/2024 12:15

Flamengo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (16), às 16h. O líder do Brasileirão irá até a Ligga Arena, em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR, pela nona rodada da competição. O Rubro-Negro Carioca, entretanto, terá inúmeros desfalques para o jogo contra o Furacão. Rio - Ovolta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (16), às 16h. O líder do Brasileirão irá até a Ligga Arena, em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR, pela nona rodada da competição. O Rubro-Negro Carioca, entretanto, terá inúmeros desfalques para o jogo contra o Furacão.

Ao todo, o Flamengo não poderá contar com 10 jogadores para o duelo contra o Athletico. Deles, cinco não jogarão por estarem com suas respectivas seleções para a Copa América. São eles: Arrascaeta, De La Cruz, Matías Viña e Guillermo Varela (Seleção Uruguaia), e Erick Pulgar (Seleção Chilena).

Everton Cebolinha, substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio, não apresentou nenhuma lesão, mas está com um incômodo no músculo da coxa direita e não foi relacionado para o duelo contra o Furacão. Por fim, Carlinhos faz trabalho de reequilibrio muscular e completa a lista de ausências. Além deles, Allan, Ayrton Lucas e Igor Jesus estão lesionados e não irão a campo contra o Athletico., não apresentou nenhuma lesão, mas está com um incômodo no músculo da coxa direita e não foi relacionado para o duelo contra o Furacão. Por fim, Carlinhos faz trabalho de reequilibrio muscular e completa a lista de ausências.

Além dos jogadores, o Flamengo não terá o treinador Tite na beira do campo. Ele recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio e terá que cumprir suspensão automática.

O Flamengo é o líder do Brasileirão, com 17 pontos, a mesma quantidade do vice-líder, Bahia. O Athletico-PR também está dentro do G4, na quarta posição, com 16 pontos.