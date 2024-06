Flamengo e Vasco decidiram a Copa Rio Sub-17 em São Januário - Úrsula Nery / Ferj

Publicado 17/06/2024 17:50

Em apenas seis meses no primeiro trabalho como técnico, Filipe Luís foi campeão da Copa Rio Sub-17 com o Flamengo, que, gol de Bruno Lopes, em são Januário. Agora, o ex-jogador assume a equipe sub-20 do Rubro-Negro e buscará o título mundial da categoria.