Em apenas cinco meses, Filipe Luís subiu um degrau na nova carreira como técnico - Reprodução de vídeo

Publicado 13/06/2024 12:15

Após vitória por 2 a 1 na Gávea, o Rubro-Negro pode empatar em São Januário que será campeão. O clássico na base acontece às 15h (de Brasília).



Aposentado no fim da temporada passada, Filipe Luís assumiu a equipe sub-17 do Flamengo em 18 de janeiro de 2024 e, em quase cinco meses, agradou a diretoria, com 11 vitórias e apenas uma derrota em partidas oficiais.



E no sub-20, terá a chance de disputar o Mundial Sub-20, contra o Olympiacos-GRE, no dia 24 de agosto, no Maracanã. O time de juniores do Rubro-Negro conquistou recentemente o Rubro-Negro conquistou um Brasileiro e uma Libertadores da categoria.