Tite é o técnico do FlamengoRaul Arboleda / AFP

Publicado 13/06/2024 14:48

Rio - O técnico Tite precisará deixar para trás uma sequência negativa se quiser ajudar o Flamengo a vencer o Grêmio, nesta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã. O time gaúcho vem sendo uma "pedra no sapato" do treinador, que não conseguiu resultados positivos nas últimas sete vezes que o enfrentou.

Nos últimos encontros com o Grêmio, Tite soma três derrotas e quatro empates, sendo seis jogos pelo Corinthians e um pelo Flamengo, quando foi derrotado por 3 a 2 no Brasileirão do ano passado. A última vitória foi em 2013, com o clube paulista.

Tite tem história no Grêmio. Em 2001, o técnico gaúcho comandou a equipe no título da Copa do Brasil.

Com 14 pontos, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem embalado para o duelo contra o Grêmio após golear o Vasco por 6 a 1 na última rodada.