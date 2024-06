Reinier pertence ao Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Rio - De férias no Brasil após atuar no futebol italiano, Reinier voltou a falar sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo. Com contrato com o Real Madrid até junho de 2026, o brasileiro vive a expectativa por oportunidades na próxima temporada, mas reforçou que entende que tem "portas abertas" para retornar ao clube que o revelou.

"Eu ficava muito feliz com o carinho que a Nação tem comigo. Se passaram três anos e meio e até hoje quando eu estou dirigindo, a rapaziada fala "volta para o Mengão". Esse carinho me deixa bastante feliz. Eu sei que é uma porta que eu tenho certeza que está aberta. E um dia, se acontecer, vai ser uma felicidade imensa para mim e para minha família. Seria uma honra voltar. Mas o meu pensamento é nas férias, tranquilo", afirmou em entrevista ao "GE".



Ao abordar uma possível volta ao Flamengo, Reinier preferiu não fazer previsões. O jovem citou encontros que teve recentemente com representantes do clube carioca.



"Pode ser amanhã, daqui um ano. Mas vamos deixar com quem tem que resolver isso. Meus empresários. Landim, não sei. Tive um papo bom com ele. Ele falou coisas boas para mim. Sempre encontro com ele no Maracanã. É uma grande pessoa (...) Eu fico maluco com as notícias. É a minha casa. É onde eu fui muito feliz. Tenho grandes amigos aí. O Gerson já falou uma vez que eu tinha que voltar. Eu fico feliz e honrado com o carinho. E o resto a gente vai deixando levar", concluiu.