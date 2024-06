Evander foi alvo do Flamengo na última janela de transferências - Divulgação / MLS

Evander foi alvo do Flamengo na última janela de transferênciasDivulgação / MLS

Publicado 13/06/2024 12:40

Alvo do Flamengo no início do ano, o meia Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, deu mais detalhes sobre o porquê da negociação não ter evoluído. O jogador revelado pelo Vasco confirmou que o Rubro-Negro buscou sua contratação, mas o time da MLS não aceitou o valor oferecido e o negócio foi descontinuado. Estados Unidos -, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, deu mais detalhes sobre o porquê da negociação não ter evoluído. O jogador revelado pelo Vasco confirmou que o Rubro-Negro buscou sua contratação, mas o time da MLS não aceitou o valor oferecido e o negócio foi descontinuado.

"Realmente teve interesse, entraram em contato com meu pai, que é meu empresário. Eles mostraram interesse, teve uma negociação, mas no fim o Portland não aceitou o valor proposto e a coisa não aconteceu. Então, tenho que continuar com a cabeça aqui e seguir trabalhando", afirmou Evander, em entrevista ao "Uol".

O meia também revelou que conversou com Vágner Love, ex-atacante do Flamengo, sobre a negociação. Segundo ele, o campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2009 torcia pela chegada de Evander ao clube carioca.

"Ele já jogou lá (no Flamengo), todo mundo sabe, então, ele estava me apoiando, queria muito que eu fosse. Ele falou que, se eu fosse, ia dar muito certo lá, mas não aconteceu", concluiu.

O Flamengo chegou a oferecer sete milhões de dólares (pouco mais de R$ 34,2 milhões na cotação da época) por uma parte - entre 60% e 70% - dos direitos de Evander, que foi eleito o melhor jogador do Portland Timbers na última temporada. Além disso, havia metas que poderiam fazer a negociação chegar nas casas dos 8,5 milhões de dólares (quase R$ 41,6 milhões na cotação da época). que foi eleito o melhor jogador do Portland Timbers na última temporada. Além disso, havia metas que poderiam fazer a negociação chegar nas casas dos 8,5 milhões de dólares (quase R$ 41,6 milhões na cotação da época).

Evander, de 25 anos, foi revelado pelo Vasco. Em 2018, o jogador foi negociado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, onde se tornou um dos destaques do time. Ao todo, foram 50 gols e 40 assistências em 165 jogos, além do título do Campeonato Dinamarquês em 2020 e a Copa da Dinamarca em 2019 e 2022.



Após se destacar no Midtjylland, Evander transferiu-se para o Portland Timbers, dos Estados Unidos, em 2023. Até o momento, o brasileiro e camisa 10 do time americano tem 18 gols e 10 assistências em 43 jogos disputados.