William Arão defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/06/2024 17:36

Flamengo entre 2016 e 2022, destacou a pressão dos rubro-negros sobre os jogadores. O meio-campista, que atualmente defende o Panathinaikos, da Grécia, afirmou que os atletas têm que estar preparados para as críticas e revelou que alguns "se escondiam" da torcida, ao pedir para não receberem a bola. Rio - O volante Willian Arão, que defendeu oentre 2016 e 2022, destacou a pressão dos rubro-negros sobre os jogadores. O meio-campista, que atualmente defende o Panathinaikos, da Grécia, afirmou que os atletas têm que estar preparados para as críticas e revelou que alguns "se escondiam" da torcida, ao pedir para não receberem a bola.

"Flamengo tem isso: 'Quem é o jogador do momento para apontar a bazuca?'. A torcida vai forte na cobrança, fez isso comigo, com Rodinei, Márcio Araújo, Diego, Gabigol e Pedro. Vão fazer isso sempre, quem jogar aqui tem que saber disso" afirmou Arão, em entrevista ao "Charla Podcast".

"É segurar a pressão, ter coragem e enfrentar os caras. Não é fácil entrar no Maracanã com 70 mil e vaias. Por muito menos eu vi gente se escondendo e falando 'não toca a bola para mim'", revelou.

Arão viveu altos e baixos pelo Flamengo. Um dos principais alvos de críticas desde sua chegada, o volante viveu sua melhor fase pelo clube em 2019, com a chegada de Jorge Jesus. Ele foi um dos titulares da equipe na campanha histórica daquela temporada, que terminou com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Willian Arão conquistou dez títulos com a camisa do Flamengo: uma Libertadores (2019); dois Brasileiros (2019 e 2020); duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021); uma Recopa Sul-Americana (2020); e quatro Estaduais (2027, 2019, 2020 e 2021). Ele fez 35 gols e deu 20 assistências em 377 jogos.