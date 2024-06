Wesley em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/06/2024 14:20

Rio - Titular na reta final da temporada passada, o lateral-direito Wesley, de 20 anos, está em baixa em 2024. Na reserva de Varela, o jovem deverá receber oportunidades nos próximos jogos, devido a convocação do uruguaio para a Copa América, e poderá ser mais um atleta do elenco a dar a volta por cima no ano.

Antes dele, jogadores como Varela, Allan, David Luiz, Everton Cebolinha e Gerson já conseguiram deixar momento complicados de lado na atual temporada. Até o momento, Wesley entrou em campo em 12 jogos e deu uma assistência pelo Rubro-Negro em 2024.



Wesley se profissionalizou em 2022, mas viveu seu melhor momento no ano passado. Ele atuou em 54 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. A posição de lateral direita é considerada carente para boa parte dos torcedores, porém, a comissão técnica e o departamento de futebol confiam que Varela e Wesley têm condição de dar conta.

Com a convocação do uruguaio, o lateral-direito poderá ser titular em seis jogos do Brasileiro. Caso a Celeste avance de fase, o jovem tem chances de continuar entrando em campo em mais partidas do Flamengo pela competição.