Flamengo renovou patrocínio com a empresa Assist CardDivulgação/Flamengo

Publicado 17/06/2024 22:50

Rio - Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (17), na sede da Gávea, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a renovação do contrato de patrocínio com a marca Assist Card, que fica estampada na barra traseira do uniforme, até o fim de 2026. A votação foi fechada em 140 votos a favor e apenas três contrários.

Os valores terão aumento de cerca de R$ 5 milhões. No contrato atual, a empresa paga R$ 8,5 milhões por temporada, e a quantia subirá para R$ 10,8 milhões. As informações são do site "Coluna do Fla".

Com isso, o Flamengo chega ao segundo aumento de patrocínio só em 2024. Anteriormente, também sob aprovação do Conselho Deliberativo, o Rubro-Negro assinou novo acordo com a casa de apostas Pixbet, patrocinadora máster, passando de R$ 85 milhões por ano para R$ 105 milhões em 2024, R$ 115 milhões em 2025 e R$ 125 milhões em 2026 e 2027 - ao todo, o maior contrato do clube com R$ 470 milhões em verba.