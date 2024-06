Ayrton Lucas em treinamento pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 17/06/2024 11:26 | Atualizado 17/06/2024 11:27

Rio - O Flamengo luta para encontrar soluções para os desfalques provocados por lesões e convocações para a Copa América. O Rubro-Negro, que ganhou mais um problema com a suspensão de Fabrício Bruno, deve ter dois reforços na partida contra o Bahia, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Everton Cebolinha devem retornar.

Everton Cebolinha foi substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no último dia 13, no Maracanã. Entretanto, os exames não apontaram lesão no músculo anterior da coxa direita. O jogador foi poupado do jogo contra o Athletico-PR, neste domingo (16), na Arena da Baixada, e está sendo recuperado para enfrentar o Bahia e Fluminense, nesta semana, no Maracanã.

Já o caso de Ayrton Lucas é mais delicado. O lateral-esquerdo foi desfalque nos últimos três jogos. Ele se machucou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, da Colômbia, no último dia 28 de maio, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Sem ele e Matías Viña, convocado pelo Uruguai para a Copa América, Tite tem improvisado Léo Pereira na função.

Além deles, o zagueiro Léo Ortiz não deve ser problema para enfrentar o Bahia. O jogador apresentou um incômodo na coxa direita durante o segundo tempo da partida contra o Athletico-PR, mas não preocupa. Ele deve continuar atuando improvisado como volante, mesmo com a suspensão de Fabrício Bruno. Léo Pereira deve retornar para a zaga com a volta de Ayrton Lucas.