ArrascaetaAFP

Publicado 17/06/2024 10:23

Rio - O meia Arrascaeta, do Flamengo, foi escolhido para vestir a camisa 10 do Uruguai na Copa América. O jogador já havia usado o número na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e manteve para a competição continental, que será realizada nos Estados Unidos.

Além de Arrascaeta, outros três jogadores do Flamengo foram convocados pelo Uruguai para a Copa América. O meia Nico De La Cruz será o camisa 7, enquanto os laterais Guillermo Varela e Matías Viña usarão os números 13 e 17, respectivamente.

O Uruguai estreia na Copa América no próximo domingo (23), às 22h (de Brasília), contra o Panamá, em Miami, na Flórida, Estados Unidos. A Celeste está no Grupo C da competição, junto também com Estados Unidos e Bolívia.